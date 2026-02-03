Haberler

Aydın'da park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Güncelleme:
Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü 24 yaşındaki Seyit Aydoğdu, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesine park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Seyit Aydoğdu'nun (24) kullandığı plakasız motosiklet, Tekeler Mahallesi'nde Ş.Ç.'ye ait park halindeki 09 AFN 009 plakalı kamyona çarptı.

Haber verilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Aydoğdu, kaldırıldığı Karpuzlu Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sahibi ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet amirliğine götürüldü.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
