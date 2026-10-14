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Karlıova SYDV personeli, 973 vakıf arasında 10. sıraya girerek teşekkür belgesi aldı

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Karlıova SYDV personeli, 973 vakıf arasında 10. sıraya girerek teşekkür belgesi aldı
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2025/II-2026/I dönemi Sosyal Yardım Hizmet Sunumu Vakıf Performans Karnesi değerlendirmesinde Karlıova SYDV, Türkiye genelindeki 973 vakıf arasında 10. sırada yer aldı. Kaymakam Abdulselam Bıçak, vakfı ziyaret ederek başarıya imza atan personele teşekkür belgelerini takdim etti.

Karlıova Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), yaptığı başarılı çalışmalarla Türkiye'deki 973 vakıf arasında 10. sırada yer aldı.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda???????, şu ifadelere yer verildi:

"2025/II-2026/I dönemi Sosyal Yardım Hizmet Sunumu Vakıf Performans Karnesi değerlendirmelerinde, Türkiye genelindeki 973 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı arasında 10. sırada yer alan Karlıova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın personelleri önemli bir başarıya imza attı. Kaymakamımız Abdulselam Bıçak, vakıf ziyaret edilerek, personellerimize teşekkür belgelerini takdim etti."

Kaynak: AA
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