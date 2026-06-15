Karlıova Kaymakamı Bıçak'tan okul ziyareti
Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, 15 Temmuz İlkokulunu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle görüştü, eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, okul ziyaretinde öğrenci ve öğretmenlerle görüştü.
Kaymakam Bıçak, 15 Temmuz İlkokulunu ziyaret ederek, okul idaresi ve öğretmenlerle bir araya geldi.
Okuldaki eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alan Bıçak, daha sonra sınıfları gezdi.
Bıçak, öğrencilerle sohbet ederek, başarı dileğinde bulundu.
Kaymakam Bıçak'a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Halitoğlu eşlik etti.
Kaynak: AA / Bülent Temiz