Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor

Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Suçatı, Viranşehir, Dörtyol, Harmantepe, Kazanlı ve Ilıpınar köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi ve taleplerini dinledi.

Bingöl'ün Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, köy ziyaretlerine devam ediyor.

İlçeye bağlı Suçatı, Viranşehir, Dörtyol, Harmantepe, Kazanlı ve Ilıpınar köylerini ziyaret eden Kaymakam Bıçak, vatandaşlarla bir araya geldi, taleplerini dinledi.

Köylerde yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Bıçak, çalışmalarla ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel
