Karlıova'da Sisin Etkisi Hayatı Durma Noktasına Getirdi
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Ekipler, şoförleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Karlıova sise teslim oldu
BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan sis nedeni ile hayat durma noktasına geldi.
Karlıova'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü ilçede araçlar güçlükle ilerledi. Sis nedeni ile hayat durma noktasına gelirken ekipler, araçlarıyla trafiğe çıkan şoförleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYHAN TURHAN - Güncel