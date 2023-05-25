Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Karlıova'da Pasajın Çatısı Alevlere Teslim Oldu

Güncel Haberler

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki bir pasajın çatısında yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Karlıova'da pasajın çatısı alevlere teslim oldu

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki bir pasajın çatısında yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Karlıova merkeze bağlı Kanireş Mahallesi'ndeki birçok işyeri ve caminin olduğu pasajın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşlar ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki TOMA'larda ekiplere yardım etti. Kontrol altına alınan yangına müdahale ve soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Bingöl Seçim Sonuçları
Bingöl Yerel Seçim Sonuçları 2019
Bingöl Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ayhan Turhan - Güncel

Hisarcık Karlıova Bingöl Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title