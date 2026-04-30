Karlıova'da öğrencilerden eTwinning Projesi kapsamında doğaya katkı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde öğrenciler, eTwinning Projesi kapsamında "Yeşil Kalkan" isimli çalışma gerçekleştirdi.

Türkiye, İspanya, Hırvatistan ve İtalya ortaklığında yürütülen eTwinning projesi kapsamında Dörtyol Ortaokulu öğrencileri okul bahçesinde erozyona karşı Yeşil Kalkan inşa edecek.

Projenin kurucusu Dörtyol Ortaokulu öğretmeni Osman Önder, öğrencilerin farklı ülkelerden akranlarıyla çalışarak dijital ve kültürel becerilerini geliştirdiklerini belirtti.

Okul Müdürü Emrah Sünbül de okullarının bu anlamlı ve uluslararası projeye öncülük ve ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, projede emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.