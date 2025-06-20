Karlıova'da Kaymakam Gilan İçin Veda Yemeği Düzenlendi

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Van'ın İpekyolu ilçesine atanan Kaymakam Tufan Bağır Gilan için bir veda yemeği düzenlendi. Programa, yerel yöneticiler, güvenlik güçleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Van'ın İpekyolu ilçesine atanan Kaymakam Tufan bağır Gilan için veda yemeği programı gerçekleştirildi.

Karlıova Öğretmenevinde gerçekleşen veda programına, Kaymakam Gilan, Karlıova Belediye Başkan Vekili Şahin Özyıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Rıza Duman, İlçe Emniyet Müdürü Kadir Erciyes, Cumhuriyet savcıları Ahmet Varol, Vildan Çiçek, Hakim Seda Armağan, Muhammet Akdoğan ve Ahmet Yılmaz, İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Tutar, kurum amirleri, siyasi parti başkanları, mahalle ve köy muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaymakam Gilan, veda yemeğinde yaptığı konuşmanın ardından herkesten helallik istedi.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel
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