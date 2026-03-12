Haberler

Karlıova'da "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" programı düzenlendi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde düzenlenen törende, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy anıldı. Öğrencilerin şiirler okuduğu ve tiyatro oyunu sahnelediği etkinlikte, Kaymakam ve diğer davetliler bir araya geldi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Karlıova Anadolu Lisesi tarafından Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sinevizyon gösteriminin yapıldığı törende, öğrenciler şiirler okudu, tiyatro oyunu sahneledi.

Programa, Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, kamu kurum temsilcileri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

