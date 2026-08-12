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Karlıova'da Öğrencilere Dini Bilgiler Yarışması

Karlıova'da Öğrencilere Dini Bilgiler Yarışması
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Bingöl Karlıova'da yaz Kur'an kursu öğrencileri için düzenlenen Dini Bilgiler Yarışması'nda 50 soru soruldu, öğrenciler Kur'an okudu ve ilahiler söyledi. Kaymakam ve Müftü dereceye girenleri ödüllendirdi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, yaz Kur'an kurslarında öğrenim gören öğrencilere yönelik "Dini Bilgiler Yarışması" düzenlendi.

Ulu Cami'de düzenlenen yarışmaya giren öğrencilere 50 soru yöneltildi.

Yarışmaya katılan öğrenciler, Kur'an okudu, ilahiler seslendirdi.

Programa katılan Kaymakam Abdulselam Bıçak, öğrencilere başarılar dileyerek, onları tebrik etti.

İlçe Müftüsü Mehmet Sait Avcı da yarışmada dereceye giren öğrencileri kutladı.

Kaymakam Bıçak ve Müftü Avcı, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Kaynak: AA
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