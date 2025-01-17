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Karlaova Kaymakamı, Özel Öğrencilere Karne Dağıttı

Karlaova Kaymakamı, Özel Öğrencilere Karne Dağıttı
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Bingöl'ün Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, 125. Yıl Anaokulu'nu ziyaret ederek özel öğrencilere karne dağıttı ve Karlıca İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelerek onların karne sevinçlerine ortak oldu. Ayrıca, okulun eksiklerinin giderilmesi talimatını verdi.

Bingöl'ün Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, özel öğrencilere karne verdi.

Kaymakam Gilan, 125. Yıl Anaokulunu ziyaret ederek, okuldaki özel öğrencilere karnelerini dağıttı.

Daha sonra ilçeden 40 kilometre uzaklıkta bulunan Karlıca İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelen Gilan, öğrencilerin karne sevinçlerine ortak oldu.

Ziyarette, Kaymakam Gilan, okulun eksiklerinin giderilmesi talimatını verdi.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel
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