Haberler

Ağrı'da köyde rahatsızlanan 2 hastanın yardımına karla mücadele ekipleri yetişti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'nın Eleşkirt ve Diyadin ilçelerinde rahatsızlanan iki kişi, karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla hastaneye ulaştırıldı. Kar yağışı kırsalda ulaşımı olumsuz etkiledi.

Ağrı'nın Eleşkirt ve Diyadin ilçelerinde rahatsızlanan 2 kişi, karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Bölgede kar yağışı kırsalda ulaşımı olumsuz etkiledi.

Eleşkirt ilçesine bağlı Akyumak köyünde yaşayan 71 yaşındaki Hakkı G. rahatsızlandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve İlçe Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Köy yolunda kara saplanan ambulansı kepçeyle kurtaran ekipler yolu ulaşıma açtı. Ambulansa alınan hasta, Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Diyadin ilçesine bağlı Günbuldu köyü Tarım mezrasında rahatsızlanan şeker hastası Hakime A. (73), karla mücadele ekiplerinin yolu açması sayesinde Diyadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
Kritik zirvenin ardından kameraların karşısına geçtiler! Trump topu Putin'e attı

Kritik zirveden barış umudu çıktı! Trump topu Putin'e attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğuz Aydın'dan Trabzonspor'a cevap

Beklenen oldu! Oğuz Aydın'dan Trabzonspor'un teklifine cevap
Kırmızı elbisesiyle Erciyes'te kayak yapıp, gül dağıttı

Dondurucu soğukta şaşkına çeviren anlar! Gören dönüp bir daha baktı
Edinson Cavani futbolculuk kariyerini noktaladı

Bir devrin sonu! Futbolu bıraktı
Osimhen'in performansı dünya basınında

Tüm dünya dün gece yaptıklarını konuşuyor
Oğuz Aydın'dan Trabzonspor'a cevap

Beklenen oldu! Oğuz Aydın'dan Trabzonspor'un teklifine cevap
Somer şeften 21 yaş küçük sevgilisine unutulmaz evlenme teklifi

Somer şeften 21 yaş küçük sevgilisine unutulmaz evlenme teklifi
Jose Mourinho'nun Benfica'sı ağır yaralı! Daha 2026'ya girmeden şampiyonluğun uzağında kaldılar

Soğuk duş! Mourinho'ya 2025'in son şakası