Bingöl'de hasta almaya giderken karda mahsur kalan ambulans kurtarıldı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde hasta almaya giderken kara saplanan ambulans, İlçe Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı. Yoğun kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkan ambulans, sağlık ekipleri tarafından hastanın hastaneye ulaştırılmasını sağladı.

Sülünkaş köyünden dün gece hasta almaya giden ambulans, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak kara saplandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, ambulansı bulunduğu yerden kurtardı.

Sağlık ekipleri, adresten aldığı hastayı hastaneye ulaştırdı.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
