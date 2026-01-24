Haberler

Kars'ta hasta kadın için ekipler seferber oldu

Güncelleme:
Kars'ın Selim ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan Mührünaz Turan, ekiplerin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı.

KARS'ın Selim ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan hasta kadın, ekiplerin yoğun çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Selim ilçesine bağlı Akçakale köyünde yaşayan Mührünaz Turan aniden rahatsızlanınca yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen ambulans, iki gündür aralıklarla devam eden ve yer yer 1 metreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle köye giriş yapamadı. Bunun üzerine İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri, çalışma başlattı. Karla mücadele ekiplerinin yolu açması ile köye ulaşan sağlık görevlileri, Turan'a ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansa alınan Mührünaz Turan, Selim Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Turan'ın durumunun takip edildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
