Karla mücadele ekipleri diyaliz hastaları için seferber oldu

Güncelleme:
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kardan kapanan 4 köydeki diyaliz hastaları, Özel İdare ekiplerinin çalışmalarıyla hastaneye ulaşmayı başardı.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Şarkışla ilçesine bağlı Akçakışla, Sarıteke, Yahyalı ve Faraşderesi köylerinde yaşayan diyaliz hastaları hastaneye tedaviye gitmek için 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Yolların ulaşıma kapanması nedeniyle sağlık ekipleri köylere ulaşamayınca bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi. İş makineleri ile açılan yolda ilerleyen sağlık ekipleri, 4 diyaliz hastasını, ambulansla tedavileri için Şarkışla Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

