Gaziantep'te kara saplanan ambulans traktörle çıkarıldı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, rahatsızlanan Nazife Doğan (65) için yola çıkan ve kara saplanan ambulans traktörle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Hamidiye Mahallesi'nde rahatsızlanan Nazife Doğan için ambulansla sağlık ekibi yola çıktı. Kar ve buzlanmaya nedeniyle ambulans kayıp kara saplandı. Sağlık görevlileri mücadele etmelerine rağmen ambulans, bulunduğu yerden çıkarılamadı. Mahallede yaşayan bir kişi traktörüyle sağlık ekibinin yardımına gitti. Ambulans traktör ile saplandığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri de rahatsızlanan Nazife Doğan'ı ambulansla alıp, Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Doğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.