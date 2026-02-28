Haberler

Bingöl'de yolu kardan kapanan mezradaki hasta helikopter ambulansla hastaneye ulaştırıldı

Bingöl'ün Genç ilçesindeki bir mezrada kardan kapanan yolda diyaliz ihtiyacı olan 70 yaşındaki hasta, helikopter ambulans ile hastaneye ulaştırıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde yolu kardan kapanan mezradaki diyaliz hastası, helikopter ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kepçeli köyüne bağlı İmece mezrasında yaşayan ve diyaliz ihtiyacı bulunan 70 yaşındaki hasta 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 112 Acil Sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşamaması üzerine Sağlık Hava Operasyon Merkezi (SAHOM) ile koordinasyon kurularak helikopter ambulans talep edildi.

Bölgeye yönlendirilen helikopter ambulans, hastayı bulunduğu noktadan alarak Genç İlçe Jandarma Komutanlığı'nda hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan hasta, Genç Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Emre Ağaçe
