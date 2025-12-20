Karla beyaza bürünen Göle Ovası'ndaki menderesler dronla görüntülendi

Ardahan'da etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Göle Ovası'ndaki menderesler havadan görüntülendi.

Bölgede etkili olan kar yağışının ardından Göle ilçesi beyaz örtüyle kaplandı.

Yaz aylarında Göle Ovası ve Dereyolu köyü bölgesi olmak üzere çevresini besleyen menderesler, kışın da ayrı güzellik sunuyor.

Göle sınırlarında yer alan menderesler, başta Göle Ovası olmak üzere bölgeyi besliyor.

Dronla görüntülenen kar altındaki menderesler güzel görüntü oluşturdu.