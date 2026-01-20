Haberler

Yolu kardan kapanan mahallede rahatsızlaşan vatandaş, hastaneye ulaştırıldı

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde kardan kapanan yolda hastalanan 88 yaşındaki Hanife Kök, belediye ve sağlık ekiplerinin özverili çalışmalarıyla hastaneye ulaştırıldı.

ORDU'nun Mesudiye ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede hastalanan Hanife Kök (88), belediye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Sarıyayla Mahallesi'nde oturan Hanife Kök, evinde rahatsızlandı. Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine harekete geçen Ordu Devlet Hastanesi Hasta Nakil Birimi ekipleri yoğun kar nedeniyle hastaya ulaşamadı. Belediye ekiplerinin müdahalesiyle kapanan yol ulaşıma açılmasıyla ekipler hastaya ulaşarak ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi edilen Kök, tedavisinin ardından tekrar evine götürüldü. Görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren ekiplere teşekkür eden Ordu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr. Eser Uyanık, "Hasta Nakil Birimi ekiplerimiz, tüm imkanları seferber ederek vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişimini sağlıyor. Sağlık hizmetleri her koşulda kesintisiz bir şekilde sunulmaya devam edecektir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
