Karkamış Antik Kenti'nde Kuş Gözlem Kuleleri Yapılacak

Karkamış Antik Kenti'nde Kuş Gözlem Kuleleri Yapılacak
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Gaziantep Karkamış Antik Kenti ve Fırat Nehri kıyısında kuş gözlemciliği ve fotoğraf sanatı için özel teras kuleleri inşa edilecek. Proje, doğa fotoğrafçıları ve turistler için cazibe merkezi olmayı hedefliyor.

Gaziantep Karkamış Antik Kenti ve Fırat Nehri kıyısında kuş gözlemciliği ve fotoğraf sanatı için özel teras kuleler yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Fırat Nehri'nin eşsiz doğası ve antik kent çevresindeki kültürel miras, turizm projesiyle birlikte bilim insanları, doğa fotoğrafçıları ve turistler için cazibe merkezi haline gelecek.

Proje kapsamında, Fırat Nehri üzerinde yer alan adalarda kuş gözlemciliği ve fotoğraf sanatı için özel teras kuleler yapılacak. Karkamış bölgesinin, 238 çeşit kuş türünün göç yolları üzerinde bulunması nedeniyle bu alan, bilimsel araştırmalara ve doğa fotoğrafçılığına ev sahipliği yapacak.

Antik kent, kuş gözlem alanları ve mesire yerleri, doğayla uyumlu bir şekilde inşa edilecek yollar ve köprülerle birbirine bağlanacak. Bu düzenleme, ziyaretçilere hem kültürel hem de doğal güzellikleri bir arada deneyimleme fırsatı sunacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ve Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel proje alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Karkamış Antik Kenti'nin tarih ve doğanın birleştiği özel bir nokta olduğunu belirterek, "Burayı hem turizm hem de bilimsel çalışmalar için önemli bir merkez haline getirmek istiyoruz. Ekim ayında kuş gözlem ve fotoğraf teraslarının inşası tamamlanacak. Gaziantepliler bu kuş çeşitliliğini gelip yerinde görecek. Bunu birlikte başaracağız. Şehrimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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