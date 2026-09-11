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Karın geç eridiği Ağrı'nın köylerinde çiftçilerin kış hazırlığı sürüyor

Karın geç eridiği Ağrı'nın köylerinde çiftçilerin kış hazırlığı sürüyor
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Karın geç eridiği Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki yüksek rakımlı köylerde çiftçilerin kışın hayvanlarına vermek için ot taşıma mesaisi sürüyor.

Karın geç eridiği Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki yüksek rakımlı köylerde çiftçilerin kışın hayvanlarına vermek için ot taşıma mesaisi sürüyor.

Bu yıl son zamanların en zor kışını yaşayan Ağrı'da önceki yıllara göre karın geç erimesi, yüksek rakımlı köylerdeki çiftçilerin iş sezonunun uzamasına neden oldu.

Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu köyü ile diğer dağlık köylerdeki çiftçiler, karın geç erimesi ve ilkbaharda etkili olan sağanak nedeniyle çayırlardaki otları geç biçmek zorunda kaldı.

Temmuz ayının sonlarına doğru ot biçmeye başlayan çiftçiler, kış mevsiminde hayvanlarını beslemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Çiftçiler, biçtikleri otları traktörlerle köye taşıyarak kış hazırlıklarına devam ediyor.

Çiftçi Abdullah Aldemir, AA muhabirine, kışın hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılamak için çalışmayı sürdürdüklerini söyledi.

Çok zorlu bir kışı geride bıraktıklarını belirten Aldemir, şöyle konuştu:

"Karın geç erimesi ve ilkbahardaki yağışlar nedeniyle işlerimize geç başladık. Bu ayın sonuna doğru işlerimizi bitirmeyi planlıyoruz. Önceki yıllarda işlerimizi ağustos ayının ortalarında bitiriyorduk. Kış için hazırlık yapıyoruz, hayvanlarımız için biçtiğimiz otları taşıyoruz. Kış boyunca hayvanlarımızı ahırda besliyoruz. Yaklaşık iki aydır çalışıyoruz."

Kaynak: AA
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