'Karımı ağlatmışsınız' diyerek, doktoru tehdit eden şüpheli uzlaştırmaya gönderildi

ANKARA Şehir Hastanesinde görevli doktor T.Ş.Y.B.'yi, Ukrayna uyruklu eşine kan sonuçları için beklemesi gerektiğini söylediği için "Karımı hüngür hüngür ağlatmışsınız. Burayı talan ederim" diyerek, tehdit eden Mustafa P. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık 'tehdit' suçunun uzlaşma kapsamında olduğunu belirterek, dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi.

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Bölümü'nde görevli doktor T.Ş.Y.B., 1 Ocak'ta Ukrayna uyruklu Y.P.'ye kan sonuçları için beklemesi gerektiğini söylediği için eşi Mustafa P. tarafından tehdit edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayetçi doktor Mustafa P.'nin "Karımı hüngür hüngür ağlatmışsınız. Burayı talan ederim" diyerek tehdit savururken cep telefonu ile çekilen görüntüsünü de delil olarak sundu.