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Karikatür Sanatçısı Yakup Aksoy'dan Karasu'da Sergi

Karikatür Sanatçısı Yakup Aksoy'dan Karasu'da Sergi
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Karikatür sanatçısı Yakup Aksoy, Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir sergi açtı. Sergi, ANKA Kitap-Kafe'de gerçekleşti ve birçok ziyaretçi tarafından ilgiyle gezildi. Aksoy, sergiyi ilçede sanatı yaymak amacıyla düzenlediğini ifade etti.

Karikatür sanatçısı Yakup Aksoy, Sakarya'nın Karasu ilçesinde sergi açtı.

İlçedeki bir kitap-kafede açılan sergiyi birçok vatandaş gezdi.

Aksoy, gazetecilere, ilçede esnaflık yaptığını, market sektöründe çalıştığını ve profesyonel iş hayatında genel müdürlük görevlerinde bulunduğunu belirterek, 1980'den itibaren birçok dergide karikatürlerinin yayınlandığını anlattı.

Oğuz Aral ve Semih Balcıoğlu gibi ustalardan dersler aldığını ifade eden Aksoy, "Karasu Belediyesi'nin halka kazandırdığı ANKA Kitap-Kafe'ye farkındalık oluşturmak ve deneyimlerimi aktarmak için sergi açtım." diye konuştu.

Sergiyi gezen Tuna Vildan Kayhan da ilçede başarılı bir serginin olmasının kendisini memnun ettiğini dile getirdi.

Ayşenur Yavuzyiğit de sergiyi güzel bulduğunu belirterek, "Belediyemizin böyle çalışmalara yer vermesi ve daha fazla desteklemesi temennimiz." dedi.

Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün - Güncel
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