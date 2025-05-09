Karı-Koca Silahlı Saldırıdan Sonra Yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde bir ailenin bacaklarından vurulması olayında şüpheliler Feridun S. ve eşi Merve S., evlerinin yakınında yakalandı. Gözaltına alınan çift, emniyete götürüldü.
KARI-KOCA YAKALANDI
Samsun'un Atakum ilçesinde araç alım satımı sebebiyle husumetli olduğu B.B.'yi, eşi S.B.'yi ve oğulları Ö.F.B.'yi evlerinin önünde tabancayla bacaklarından vurarak yaralayan Feridun S. ile birlikte kaçtığı eşi Merve S., Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'ndeki evlerinin yakınında yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel