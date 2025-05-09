Karı-Koca Silahlı Saldırıdan Sonra Yakalandı

KARI-KOCA YAKALANDI

Samsun'un Atakum ilçesinde araç alım satımı sebebiyle husumetli olduğu B.B.'yi, eşi S.B.'yi ve oğulları Ö.F.B.'yi evlerinin önünde tabancayla bacaklarından vurarak yaralayan Feridun S. ile birlikte kaçtığı eşi Merve S., Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'ndeki evlerinin yakınında yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.