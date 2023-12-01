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'Kargo dolandırıcılığı' operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyede (2)

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9 KİŞİ TUTUKLANDINevşehir merkezli düzenlenen 'kargo dolandırıcılığı' operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konulurken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Nevşehir merkezli düzenlenen 'kargo dolandırıcılığı' operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konulurken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği Nevşehir Güvenlik Suç Hukuk Güncel Haberler

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