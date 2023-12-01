Haberler ›› Güncel ›› 'Kargo dolandırıcılığı' operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyede (2)

'Kargo dolandırıcılığı' operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyede (2)

1 Aralık 2023 21:43 Son Güncelleme: 21:45 Abone Ol

9 KİŞİ TUTUKLANDINevşehir merkezli düzenlenen 'kargo dolandırıcılığı' operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konulurken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.