'Kargo dolandırıcılığı' operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyede (2)
9 KİŞİ TUTUKLANDINevşehir merkezli düzenlenen 'kargo dolandırıcılığı' operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konulurken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
9 KİŞİ TUTUKLANDI
Nevşehir merkezli düzenlenen 'kargo dolandırıcılığı' operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konulurken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR,