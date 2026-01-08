Haberler

Çorum'da sulak alanlarda fotokapanlarla denetim başladı

Çorum'da sulak alanlarda fotokapanlarla denetim başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Kargı ilçesinde su kaynaklarının korunması ve usulsüz avcılığın önlenmesi amacıyla bazı sulak alanlara fotokapan yerleştirildi. Uygulama, su ürünleri açısından hassas bölgelerin izlenmesini sağlayacak.

Çorum'un Kargı ilçesinde su kaynaklarının korunması ve usulsüz avcılığın önlenmesi amacıyla bazı sulak alanlara fotokapan yerleştirildiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince yürütülen denetimlerde fotokapan sisteminin kullanılmaya başlandığı belirtildi.

Su ürünleri açısından hassas bölgelerin 7 gün 24 saat esasına göre izleneceği aktarılan açıklamada, uygulama ile kaçak ve usulsüz avcılığın önlenmesinin, doğal dengenin korunması ve denetimlerin daha etkin hale getirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Vatandaşların şüpheli durumları yetkili birimlere bildirmesi istenen açıklamada, "Amacımız, gelecek nesillere sağlıklı ve sürdürülebilir su ürünleri kaynakları bırakmak, yasal avcılığı desteklemek ve doğal yaşamı korumaktır. Vatandaşlarımızdan, su ürünleri avcılığıyla ilgili mevzuata uymalarını ve şüpheli durumları yetkili birimlerimize bildirmelerini önemle rica ederiz. Doğayı birlikte koruyalım, geleceği birlikte sürdürelim." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Turan Ozan Acar - Güncel
Suriye ordusu, Halep'te kritik bölgeyi kontrol altına aldı

Suriye ordusu kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat

Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçelilere müjde: Mert Günok ve Guendouzi sonrası sıra şimdi de o isimde

Fenerliler çıldıracak! Mert ve Guendouzi sonrası sıra şimdi de onda
Bergüzar Korel'e sevişme sahnesini sordular, verdiği cevap da sahne kadar olay

Bergüzar Korel'e malum sahneyi sordular, yanıtı bomba
Yıldız Tilbe'den yıllar sonra gelen itiraf: Sağ kulağım duymuyor

Ünlü şarkıcıdan şaşırtan itiraf: Yıllardır gizlediği gerçeği açıkladı
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var

3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Fenerbahçelilere müjde: Mert Günok ve Guendouzi sonrası sıra şimdi de o isimde

Fenerliler çıldıracak! Mert ve Guendouzi sonrası sıra şimdi de onda
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ile görüştü
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

Fotoğrafı gören velilerden şikayet yağdı! Ekipler hemen harekete geçti