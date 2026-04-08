Kargı'da öğrenciler atıkları kostümlere dönüştürdü
Çorum'un Kargı ilçesinde 'Maarifin Kalbinde Çocuk' etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 'Sıfır Atık' temalı kostüm tasarımı etkinliğinde, Atatürk İlkokulu öğrencileri geri dönüştürülebilir materyallerle hazırladıkları kostümleri defileyle sergiledi.
Plastik şişeler, kartonlar ve atık kumaşlardan oluşturulan tasarımlar, katılımcıların beğenisine sunuldu.
Etkinlikle öğrencilerde geri dönüşüm ve doğa bilinci hayal gücünün gelişmesine katkı sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.
Kaynak: AA / Turan Ozan Acar