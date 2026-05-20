Kargı'da sağlıklı beslenme farkındalığı anlatıldı

Çorum'un Kargı ilçesinde, "Sağlıklı Beslenme ve Farkındalık Söyleşisi" düzenlendi.

Yunus Emre İlkokulu'nda yapılan programa Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi diyetisyeni Melike Kaya, sağlıklı beslenme, düzenli yaşam alışkanlıkları ve günlük hayatta dikkat edilmesi gereken beslenme kuralları hakkında bilgi verdi.

Kaya, sağlıklı yaşamın erken yaşlarda kazanılan doğru alışkanlıklarla mümkün olduğunu belirterek, dengeli beslenmenin önemli olduğunu vurguladı.

Sunumun ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Kaya, sağlıklı yaşam konusunda önerilerde bulundu.