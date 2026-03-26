Kargı'da 250 fidan toprakla buluştu

Çorum'un Kargı ilçesinde, Orman Haftası kapsamında düzenlenen fidan dikme etkinliğinde 250 fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlik, doğaya karşı sorumluluk bilincini artırmak amacıyla gerçekleştirildi.

Çorum'un Kargı ilçesinde 250 fidan toprakla buluşturuldu.

Kargı Orman İşletme Müdürlüğünce Orman Haftası kapsamında fidan dikme etkinliği organize edildi.

Kargı Orman İşletme Müdürü Ali Kabaoğlu, Bahçelievler Mahallesi'ndeki ağaçlandırma alanında düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Ormancılık Haftası'nın doğaya karşı sorumluluk bilincinin artırılması açısından önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Kabaoğlu, "Ormanlar, sadece oksijen kaynağımız değil, aynı zamanda biyolojik çeşitliliğin korunması, erozyonun önlenmesi ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakılması açısından önem taşımaktadır. Bu bilinçle özellikle çocuklarımızın küçük yaşlarda doğa sevgisi kazanmasını önemsiyoruz." dedi.

Ardından Kaymakamı Oğuzhan Akman, Belediye Başkanı Hamit Dereli, Kargı Orman İşletme Müdürü Ali Kabaoğlu, öğrenciler ve öğretmenler, 250 fidanı toprakla buluşturdu.

Etkinliğin ardından öğrencilere yemek ikram edildi.

Kaynak: AA / Turan Ozan Acar
