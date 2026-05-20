Haberler

Kargı'da "Bir Tema Bir Kitap Projesi" sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Kargı ilçesinde Yunus Emre İlkokulu öğretmenleri tarafından başlatılan 'Bir Tema Bir Kitap Projesi' kapsamında öğrenci velisi anneler, Dilek Cesur'un 'Seni Anlıyorum Çocuk' kitabını okuyarak değerlendirme etkinliğinde bir araya geldi.

Çorum'un Kargı ilçesinde öğrenci velisi anneler, "Bir Tema Bir Kitap Projesi" kapsamında düzenlenen kitap okuma ve değerlendirme etkinliğinde bir araya geldi.

Yunus Emre İlkokulu öğretmenleri Özden Demir ve Nurşat Yılmaz tarafından öğrenci velisi annelerin kitap okuma alışkanlıklarını pekiştirmek amacıyla "Bir Tema Bir Kitap Projesi" hayata geçirildi.

Öğretmenlerce belirlenen kitapları okuyan anneler, belli aralıklarla düzenlenen etkinlikte bir araya gelerek, okudukları kitapları değerlendiriyor.

Proje kapsamında Dilek Cesur'un "Seni Anlıyorum Çocuk" adlı kitabını okuyan anneler, okulda bir araya gelerek kitap üzerine sohbet etti.

Programda çocuk psikolojisi, anne-çocuk ilişkileri ve aile içi iletişim konularında değerlendirmelerde bulunulurken, katılımcılar kitap üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Etkinliğe Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, Cumhuriyet Savcısı Miraç Duman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Peker ve okul müdürü Mücahit Açıkbaş da katıldı.

Kaynak: AA / Turan Ozan Acar
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir

Ve Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı

5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
Çay değil 'fuhuş ocağı!' Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti

Çay değil "fuhuş ocağı!" Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti
Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak
Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek

Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek
Milyonların hesabına 'çift maaş' gibi para yatacak

Çalışanlar dikkat! Hesaplara çift maaş gibi para yatacak
İtalyan jant devi Türkiye'den çekiliyor

Sektörü sarsan karar! Otomotiv devi Türkiye'den resmen çekiliyor
Valizindeki eşya ortaya çıkınca utancından yerin dibine girdi

Valizindeki eşya ortaya çıkınca utancından yerin dibine girdi