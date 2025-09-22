Karesi'de Tır Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Karesi ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Yusuf B. (36) idaresindeki 45 AGE 258 plakalı tır, Karesi ilçesi Yeniköy Mahallesi girişinde kontrolden çıkarak refüje devrildi.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta sıkışan sürücü Yusuf B., olay yerinde hayatını kaybetti.

Yusuf B'nin cenazesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, aracın kaldırılmasının ardından kontrollü olarak normale döndü.