Karen Read, Polis Arkadaşının Ölümünde Suçsuz Bulundu

NEW ABD'nin Massachusetts eyaletinde polis olan erkek arkadaşını öldürmekle yargılanan öğretim görevlisi Karen Read, jüri tarafından suçsuz bulundu.

Jüri, polis memuru erkek arkadaşının ölümüyle ilgili ikinci derece cinayet davasında Karen Read'in masum olduğu yönünde görüş bildirirken, 45 yaşındaki kadını sadece sarhoş araç kullanmaktan suçlu buldu.

ABD halkının büyük ilgiyle takip ettiği davanın karar duruşmasında Yargıç Beverly Cannone, suçsuz bulduğu Read'in bir yıl denetimli serbestlik şartıyla salıverilmesine karar verdi.

Canlı yayınlanan duruşmada kararın açıklanmasıyla mahkeme binasının dışında bekleyen yüzlerce kişi Yargıç Cannone'ın kararını alkışlarla desteklerken, kalabalığın sesi mahkeme salonuna kadar ulaştı.

Kısa süre sonra avukatlarıyla mahkeme binasından çıkan Read, kendisine destek vermek için toplanan kalabalığın yoğun tezahüratıyla karşılaştı.

Karen Read, Ocak 2022'de Boston'da polis memuru olan erkek arkadaşı John O'Keefe'nin ölümünde ikinci derece cinayet ve alkolün etkisi altındayken adam öldürme suçlamasıyla karşı karşıya kalmış, savunma avukatları ise, O'Keefe'nin evin içinde öldürüldüğünü ve daha sonra dışarı sürüklendiğini iddia etmişti.

Read'in ilk davası, Temmuz 2024'te, jürinin derinden bölünmesi nedeniyle davanın düşmesiyle sona ermiş, 22 Nisan'da yeniden açılan ikinci bir davada, olayla ilgili 49 tanık dinlenmişti.

Read, ikinci derece cinayetten suçlu bulunsaydı, ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaktı.