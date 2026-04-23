Kardeşlerini Unutma Derneği Afrika'da kurban hazırlıklarını sürdürüyor

Kardeşlerini Unutma Derneği, Afrika'da gerçekleştireceği kurban kesimi kapsamında hazırlık çalışmalarını devam ettiriyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Nijerya, Kamerun, Çad ve Somali'de yürütülecek kurban organizasyonu için saha planlamaları tamamlandı. Kurbanlık temini, kesim alanlarının belirlenmesi ve dağıtım organizasyonuna yönelik çalışmalar başladı.

Hazırlık sürecinde, bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelerin tespitine yönelik saha taramaları yapılırken, kurban kesimlerinin bayramın ilk gününden itibaren başlatılması planlanıyor. Kesimlerin ardından etler, belirlenen program çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Yurt dışı kurban bedeli 5 bin 900 olarak belirlendi. Adak, akika ve şükür kurbanları ise 4 bin 500 lira üzerinden kabul ediliyor.

Kurban bağışında bulunmak isteyen hayırseverler derneğin internet sitesi ya da telefon numarası üzerinden dernekle irtibata geçebiliyor.