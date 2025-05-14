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Kardeşler, Tarihi Yüzük Mührünü Troya Müzesi'ne Teslim Etti

Kardeşler, Tarihi Yüzük Mührünü Troya Müzesi'ne Teslim Etti
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşayan Aden ve Doran Dayangaç kardeşler, evlerinin yakınında buldukları Doğu Roma İmparatorluğu Dönemi'ne ait yüzük mührünü Troya Müzesi'ne teslim etti.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Demirci köyünde yaşayan iki kardeş, evlerinin yakınlarında buldukları Doğu Roma İmparatorluğu Dönemi'ne ait yüzük mührü Troya Müzesi'ne teslim etti.

Geçen yıl Troya Müzesi'nde gerçekleştirilen "Takeover Day (Çocuklar Müzeyi Ele Geçirdi)" adlı projeye katılan 10 yaşındaki Aden Dayangaç, evlerinin yakınlarında tarihi eser niteliğinde olabileceğini düşündüğü bir nesne buldu.

Dayangaç, daha sonra nesneyi 14 yaşındaki ağabeyi Doran Dayangaç'a gösterdi. Dayangaç kardeşler, üzerinde horoz figürü bulunan nesneyi, Troya Müzesi'ne götürdü.

Müzede yapılan incelemede yüzük mührü olduğu belirlenen nesnenin, Doğu Roma İmparatorluğu Dönemi'ne ait olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel
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