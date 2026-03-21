Eski Aydınspor Kulübü Başkanı ile kardeşini öldüren şüpheli adliyede

KARDEŞLER SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

Aydın'da Umut Kuru tarafından işlettikleri fırında tabancayla öldürülen eski Aydın spor Kulübü Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer için bugün öğlen Kemer Mahallesi Kocaçınar Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Dost Parti Genel Başkanı Rıdvan Eşin, AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, MHP Aydın İl Başkanı Osman Gazi Cihangiroğlu, MHP MYK Üyesi Burak Pehlivan'in yanı sıra siyaset, spor ve iş dünyası temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cami avlusuna sığmayan kalabalık, dışarı taştı. Eski hakem olan Erhan Özlüer'in tabutunun üstüne hakem forması serildi. Kılınan namazın ardından iki kardeşin bir süre omuzlarda taşınan cenazeleri Kemer Mezarlığı'na götürülüp, yan yana toprağa verildi.

Melek FIRAT/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı