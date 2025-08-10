Kardeşler Dereye Girmesi Sonrası Boğuldu

Kardeşler Dereye Girmesi Sonrası Boğuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Derebucak ilçesinde serinlemek için dereye giren 14 yaşındaki Cemile Naz Oruçoğlu, çırpınmaya başladı. Ablası Sariye Nur Oruçoğlu onu kurtarmak için suya girdi fakat her iki kardeş boğularak hayatını kaybetti.

KONYA'nın Derebucak ilçesinde serinlemek için dereye girdikten sonra çırpınmaya başlayan kardeşi Cemile Naz Oruçoğlu'nu (14) kurtarmak isteyen Sariye Nur Oruçoğlu (16), kardeşiyle birlikte boğuldu.

Olay, Derebucak ilçesi Balatini Mağarası'nın bulunduğu bölgede meydana geldi. Cemile Naz Oruçoğlu ve ablası Sariye Naz Oruçoğlu, ailesiyle birlikte pikniğe gitti. Cemile Naz Oruçoğlu, serinlemek için dereye girdikten bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden ablası Sariye Naz Oruçoğlu da kardeşini kurtarmak için suya girdi. İki kardeş daha sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler suda yaptıkları aramada boğulan iki kardeşin cansız bedenine ulaştı. İki kardeşin cesedi sudan çıkartılıp, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Barış Alper Yılmaz'a resmi teklif! Galatasaray'ın istediği dev bonservis belli oldu

Resmi görüşmeler başladı! Galatasaray'a servet kazandırabilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çanakkale'de yürekleri parçalayan görüntü

Çanakkale'de yürekleri parçalayan görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.