Kardeşler Dereye Girmesi Sonrası Boğuldu

KONYA'nın Derebucak ilçesinde serinlemek için dereye girdikten sonra çırpınmaya başlayan kardeşi Cemile Naz Oruçoğlu'nu (14) kurtarmak isteyen Sariye Nur Oruçoğlu (16), kardeşiyle birlikte boğuldu.

Olay, Derebucak ilçesi Balatini Mağarası'nın bulunduğu bölgede meydana geldi. Cemile Naz Oruçoğlu ve ablası Sariye Naz Oruçoğlu, ailesiyle birlikte pikniğe gitti. Cemile Naz Oruçoğlu, serinlemek için dereye girdikten bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden ablası Sariye Naz Oruçoğlu da kardeşini kurtarmak için suya girdi. İki kardeş daha sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler suda yaptıkları aramada boğulan iki kardeşin cansız bedenine ulaştı. İki kardeşin cesedi sudan çıkartılıp, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.