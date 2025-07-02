Kardeşler Arasında Pompalı Tüfekle Yaralama Olayı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Harun A. kardeşleri Hasan A. ve Hüseyin A.'yı pompalı tüfekle yaraladı. Olay sonrası yaralı kardeşler hastaneye kaldırılırken, Harun A. gözaltına alındı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde Harun A., evini basan kardeşleri Hasan A. (51) ve Hüseyin A.'yı (46) pompalı tüfekle yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Eşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ağabey Harun A., henüz bilinmeyen nedenle evini basmaya gelen kardeşleri Hasan A. ve Hüseyin A.'ya pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda kardeşler yaralanırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Harun A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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