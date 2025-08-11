Kardeşini Tabureyle Yaralayan Şahis Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde, kardeşiyle çıkan tartışma sonucunda başına tabureyle vurduğu S.A. ağır yaralanırken, Y.A. tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde kardeşini tabureyle başından yaralayan kişi tutuklandı.

Osmanbeyli Mahallesi'nde Y.A. (52) ile kardeşi S.A. (43) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ağabey Y.A. kardeşi S.A'yı başına tabure vurarak ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı S.A. ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı Bafra Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer önerisi! İsim verdi

Fenerbahçe'ye transfer önerisi! 2 tane bomba isim verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çanakkale'den vahim görüntüler! Boğaz griye döndü, onlarca kişi denizden tahliye edildi

Her yer griye döndü, onlarca kişi denizden tahliye edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.