Arnavutköy'de kardeşini öldüren Uğur, Silivri'de ölü bulundu

Arnavutköy'de tartışma sırasında kardeşi Burakcan Özyurt'u silahla öldüren Uğur Özyurt, kaçtıktan sonra Silivri'de ölü bulundu. Cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ARNAVUTKÖY'de kardeşi Burakcan Özyurt'u silahla öldürüp kaçan abi Uğur Özyurt, Silivri'de ölü bulundu. Cenaze otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, 16 Şubat günü Haraççı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Uğur Özyurt ile kardeşi Burakcan Özyurt arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Uğur Özyurt'un yanında bulunan silahla kardeşi Burakcan Özyurt'a ateş açtı. Ağır yaralanan Burakcan Özyurt, olay yerinde hayatını kaybetti. Uğur Özyurt'un kaçtığı öğrenilirken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri tarafından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

FİRARİ ŞÜPHELİ SİLİVRİ'DE ÖLÜ BULUNDU

Olayın ardından kaçan şüpheli Uğur Özyurt, Silivri Bekirli Mahallesi'nde ölü bulundu. Cenaze otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
