Haberler

Denizli'de bir kişi tartıştığı kardeşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Güney ilçesinde, tartıştığı kardeşi Muzaffer Ç.'yi öldüren Mustafa Ç. intihar etti. Olay, arazideki kavgada tabancayla yapılan saldırının ardından yaşandı.

Denizli'nin Güney ilçesinde bir kişi tartıştığı kardeşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Yağcılar Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Ç. (64) ile kardeşi Muzaffer Ç. (60) arasında Üçkuyular Mahallesi'ndeki arazide tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda kardeşine tabancayla ateş eden Mustafa Ç. kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Güney Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve Güney Ziraat Odası Genel Sekreteri olduğu öğrenilen Muzaffer Ç. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, emekli polis olduğu belirtilen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.???????

Ekipler, şüpheli Mustafa Ç'nin boş arazide aynı silahla intihar ettiğini belirledi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli

Bakan Gürlek'in ilk icraatı: Yargıdaki kanayan yaraya parmak basıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'i keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama: Çok ciddi mobbing yiyor

Arda'yı keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama
Prof. Dr. Şener ezberleri bozdu! Olası İstanbul depremi için yeni tahmin: Nokta atışı yaptı

Olası İstanbul depremi için yeni tahmin: Nokta atışı yaptı!
Mert Ramazan Demir'in yeni dizisindeki partneri belli oldu

Yeni dizisindeki partneri belli oldu
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu

Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
Arda Güler'i keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama: Çok ciddi mobbing yiyor

Arda'yı keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama
Beren Saat ilk şarkısının klibiyle hayranlarını şaşırttı

İlk şarkısını çıkardı, klibini görenler tanıyamadı
Aziz İhsan Aktaş kirli para trafiğini tek tek anlattı! 'Rüşveti kadayıf kutularında gönderdik'

Kirli para trafiğini anlattı! "Rüşveti kadayıf kutularında gönderdik"