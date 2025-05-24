Kardeşini Kurtarmak İsterken Boğulan Kızın Cenazesi Ailesine Teslim Edildi

Kardeşini Kurtarmak İsterken Boğulan Kızın Cenazesi Ailesine Teslim Edildi
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Adana'nın Yumurtalık ilçesinde kardeşini kurtarmak için gölete atlayan 11 yaşındaki Dilan Sungur, boğularak hayatını kaybetti. Küçük kızın cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Kardeşi Kader ise hastaneye kaldırıldı.

ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde gölete düşen kardeşi Kader'i (7) kurtarmak için suya atlayınca boğulan Dilan Sungur'un (11) cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Zeynepli Mahallesi'nde meydana geldi. Kız kardeşi Kader'in sulama göletine düştüğünü gören Dilan Sungur da suya atladı. İki kız kardeş akıntıda sürüklenmeye başlarken, o sırada bölgeden geçen çocukların amcası İsmail Sungur, çığlıkları duyunca gölete koştu. İsmail Sungur, suya atlayıp, 2 yeğenine de çıkardı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Dilan Sungur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Boğulma tehlikesi geçiren Kader Sungur ise hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ablası Dilan Sungur'un cansız bedeni otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Dilan Sungur'un cenazesi, Yumurtalık ilçesi Zeynepli Mahallesi mezarlığında toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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