Kardan yolu kapanan köyde rahatsızlanan kadına ekipler ulaştı

Güncelleme:
Gaziantep'te kar nedeniyle kapalı olan yolda rahatsızlanan diyabet ve astım hastası Sultan Şüngör, AFAD ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ambulansın karda mahsur kalması sonucu bir vatandaş traktörüyle yardıma koştu.

GAZİANTEP'te yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan diyabet ve astım hastası Sultan Şüngör'e (51), AFAD ve sağlık ekipleri ulaşarak hastaneye kaldırdı.

Akşam saatlerinde yolu kardan kapanan Bayatlı köyünde rahatsızlanan diyabet ve astım hastası Şultan Şüngör'ün yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine hasta için sevk edilen ambulans, karda mahsur kaldı. Bir vatandaşın traktörüyle çektiği ambulans, 5 kilometre ilerledikten sonra hastaya ulaştı. AFAD'ın aracıyla evinden alınan Şüngör, ambulansa taşındı. Hasta, ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı. Şüngör'ün hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
