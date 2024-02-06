Kardan Yolu Kapanan Köyde Rahatsızlanan Bebek Hastaneye Yetiştirildi
Siirt'in Şirvan ilçesinde kardan yolu kapanan köyde ateşi çıkan 40 günlük bebek, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucunda ambulansla hastaneye götürüldü.
SİİRT'te, kardan yolu kapanan köyde rahatsızlanan 40 günlük bebek, ekiplerin 3 saatlik çalışmasının ardından, ambulansla hastaneye götürüldü.
Şirvan ilçesi Çavuşlu köyünde ateşi çıkan 40 günlük Halil İbrahim Onga'nın ailesi, sağlık ekiplerini arayıp yardım istedi. Köy yolunun kardan kapanması nedeniyle bölgeye sevk edilen İlçe Özel İdaresi ekipleri, 3 saatlik çalışmayla yolu açtı. Bölgeye ulaşan sağlık görevlileri, Halil İbrahim Onga'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Halil İbrahim bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.