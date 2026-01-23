Haberler

Ağrı'da ekipler, yolu kardan kapanan mezradaki hasta için seferber oldu

Güncelleme:
Ağrı'nın Hamur ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mezradan göğüs ağrısı ve nefes darlığı yaşayan 77 yaşındaki Muharrem K, sağlık ekiplerinin çabasıyla hastaneye kaldırıldı.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde yolu kardan kapanan mezrada rahatsızlanan 77 yaşındaki kişi, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı Süleyman Kümbet Köyü Yukarı Yurt mezrasında göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayeti yaşayan Muharrem K'nin yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İl Özel İdaresi ekiplerinin yolu ulaşıma açmasıyla kar paletli ambulansla mezraya ulaşan sağlık ekipleri, hastayı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı

