Ağrı'da ekipler, yolu kardan kapanan mezradaki hasta için seferber oldu

Ağrı'nın Hamur ilçesinde yolu kardan kapanan mezrada rahatsızlanan 77 yaşındaki kişi, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı Süleyman Kümbet Köyü Yukarı Yurt mezrasında göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayeti yaşayan Muharrem K'nin yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İl Özel İdaresi ekiplerinin yolu ulaşıma açmasıyla kar paletli ambulansla mezraya ulaşan sağlık ekipleri, hastayı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı.