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Kardan Kapanan Yolda Paletli Ambulansla Hastaneye Götürülen Hastanın Tedavisi Sürüyor

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Van'ın Özalp ilçesinde rahatsızlanan Cevdet Şahbaz (65), kardan kapanan yolun açılması ile paletli ambulansla hastaneye götürüldü. Şahbaz'ın tedavisi sürüyor.

VAN'ın Özalp ilçesinde rahatsızlanan Cevdet Şahbaz (65), kardan kapanan yolun açılması ile paletli ambulansla hastaneye götürüldü.

Özalp ilçesi kırsal Bodurağaç Mahallesi'nde oturan Cevdet Şahbaz göğüs ağrısı çekince yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bunun üzerine UMKE ekibi, yolu kardan kapanan mahalleye ulaşmak için paletli ambulansla yola çıktı. Zorlu mücadelenin ardından Şahbaz, evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı. Bu anlar cep telefonu kamerasına yansırken, Van İl Sağlık Müdürlüğü de görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı. Şahbaz'ın tedavisi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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