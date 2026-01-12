Haberler

Tunceli'de yolu kardan kapanan mezradaki hasta, paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, kardan kapanan bir mezradaki kalp ve tansiyon hastası 50 yaşındaki A.K.A, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı. Ekipler, zor hava koşullarına rağmen başarılı bir operasyon gerçekleştirerek hastaya müdahalede bulundu.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, yolu kardan kapanan mezradaki hasta, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Kozluca köyüne bağlı Kılkan mezrasında yaşayan kalp ve tansiyon hastası 50 yaşındaki A.K.A, aniden rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbar üzerine, mezraya sağlık ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Karlı yollarda iş makinesi ve paletli ambulans desteğiyle ilerleyen ekipler, yaklaşık 2 saatlik yolculuk sonunda mezraya ulaştı.

Evinde ilk müdahalesi yapılan A.K.A, daha sonra paletli ambulansla Ovacık Devlet Hastanesine getirildi.

Bölgede kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı

Komşu adım adım iç savaşa gidiyor! Yüzlerce dükkanı ateşe verdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir

Eşiniz mesaj attığında bu hatayı yapıyorsanız evliliğiniz bitebilir
Yağmurda sırılsıklam olan seyyar satıcı, annesini suçladı

Yağmurda sırılsıklam olan seyyar satıcı, annesini suçladı
İran, ülkedeki protestolara destek veren ülkeler için harekete geçti

Protestolara destek veren ülkeler için harekete geçtiler
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu

Basın toplantısına damga vuran görüntü
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir

Eşiniz mesaj attığında bu hatayı yapıyorsanız evliliğiniz bitebilir
Yılın ilk çalımı! Fenerbahçe'den Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği Can Armando'nun menajeriyle görüşme

F.Bahçe, G.Saray'ın İstanbul'a getirdiği yıldız için devreye girdi
Darwin Nunez, golcü arayan Fenerbahçe'ye önerildi! Tedesco'dan anında cevap

Darwin Nunez Süper Lig devine önerildi! Anında cevap geldi