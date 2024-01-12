Kardan kapanan mezrada hasta hastaneye ulaştırıldı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Günyazı köyünün Hazne mezrasında rahatsızlanan bir hasta, yolun kardan kapanması nedeniyle ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yolu kardan kapanan mezrada rahatsızlanan hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
İlçeye bağlı Günyazı köyünün Hazne mezrasında rahatsızlanan Seyfettin Er'in yakınları yolun kardan kapanması nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulundu.
Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yoğun kar yüzünden mezraya ulaşamayınca İl Özel İdaresi Şemdinli Şantiye Şefliği ekipleri yol açma çalışması başlattı.
Ekiplerin iki saatlik çalışması sonucu evinden alınan Er, ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.