Siirt'te yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan 90 yaşındaki kişi hastaneye ulaştırıldı

Güncelleme:
Siirt'in Şirvan ilçesindeki Elmadalı köyünde rahatsızlanan 90 yaşındaki Halil Bilge Şeker, kar nedeniyle köye ulaşamayan ambulans ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Elmadalı köyünde yaşayan 90 yaşındaki Halil Bilge Şeker'in rahatsızlanması üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ambulans kar nedeniyle köye ulaşamadı.

Yolun ulaşıma açılmasıyla köye ulaşan ekipler, Şeker'i hastaneye ulaştırdı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
