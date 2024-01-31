Kardan kapanan köy yolunda rahatsızlanan yaşlı adam hastaneye ulaştırıldı

ŞIRNAK'ta, kardan kapanan köy yolunun ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu açılması ile rahatsızlanan Hüseyin Akdoğan (65), hastaneye ulaştırıldı.

Beytüşşebap ilçesi Bölücek köyünde gece saatlerinde rahatsızlanan ve ateşi çıkan Hüseyin Akdoğan için yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yolu kardan kapanan köye ulaşamayınca, durum İl Özel İdaresi'ne bildirildi. Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu yol açıldı. Köye ulaşan ekipler, Akdoğan'ı iş makinesi ile ambulansın olduğu noktaya getirdi. Sağlık ekipleri, Akdoğan'ı ambulansla Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. Akdoğan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.