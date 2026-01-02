Haberler

Siirt'te yolu kardan kapanan yerleşim yerlerinde hastalar, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

Siirt merkez ve 3 ilçede kardan kapanan yollar nedeniyle sağlık ekipleri, acil vakalarla ilgilenerek hastaları hastaneye ulaştırmak için yoğun bir çaba gösterdi. Ekipler, hamile bir kadının doğum sancıları ve diğer acil sağlık durumları için kapalı yolları açtı.

Siirt merkez ve 3 ilçede kardan yolları kapanan yerleşim yerlerindeki hastalar, ekiplerin çalışmaları sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Eruh ilçesi Bilgili köyünde hamile R.K'nin doğum sancılarının başlaması üzerine, yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

Bölgeye yönlendirilen ambulans kar nedeniyle köye ulaşamayınca karla mücadele ekiplerinden destek istendi.

Yaklaşık 3,5 saat süren çalışmanın ardından yolu açılan köye ulaşan sağlık ekipleri, R.K'yi hastaneye götürdü.

Merkeze bağlı Kışlacık köyü Sütlüce mezrasında yediği yemekten rahatsızlanan 27 yaşındaki Ahmet K, ilçelerden Eruh'ta damdan düşen 9 yaşındaki Cengiz A, Pervari'nin Beğendik beldesi Sökmen mezrasında rahatsızlanan 35 yaşındaki Eyüp E. ve Şirvan'ın Cevizlik köyünde rahatsızlanan 6 yaşındaki Berkay S'nin yakınları da 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

İhbarlar üzerine bu bölgelere sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kapalı yolların ulaşıma açılmasının ardından belirtilen adreslere ulaşan ekipler, hastaları kentteki hastanelere götürdü.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
